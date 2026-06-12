RT в День России представляет документальный цикл "Северская Сага" о Северске

RT представляет документальный проект об освобождении Северска RT в День России представляет документальный цикл "Северская Сага" о Северске

Москва12 июн Вести.В День России телеканал RT RTзапустил цикл документальных фильмов "Северская Сага", посвящннный освобождению стратегически важного города в Донецкой Народной Республике. Лента основана на фронтовых дневниках военного корреспондента Клима Поплавского.

В основе сюжета — события конца 2025 года, когда российские войска выбили подразделения ВСУ из Северска. Журналисты Поплавский и оператор Виктор Кирчев стали первыми представителями СМИ, кому удалось попасть в только что освобожденный город. Они провели там два месяца, запечатлев, как российские охотники за дронами принимали воздушные бои и помогали эвакуироваться оставшимся мирным жителям.

Как подчеркивается в описании фильма, Северск является "точкой ноль" для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск. Зрители увидят истории местных жителей и бойцов, а также узнают о стратегическом значении этого населенного пункта, отмечает канал.