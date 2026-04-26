Киев потерял Северск из-за плохого обращения в ВСУ с оружием В ВСУ считают, что потеряли Северск из-за неумения солдат использовать оружие

Москва26 апр Вести.В вооруженных силах Украины (ВСУ) объяснили, почему в декабре 2025 года для Киева был потерян город Северск. Об этом рассказал новый командир 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Вадим Черний.

Бойцы этой украинской бригады обороняли перешедший под российский контроль населенный пункт. Северск, по мнению Вадима Черния, был потерян из-за слабости подготовки, нехватки оружия и апатии среди украинских солдат, не верящих в победу.

На позициях были пехотинцы, которые при наличии лопат, мешков, оружия и боеприпасов не умели использовать оружие по назначению. Даже не понимали, как оборудовать позицию заявил Черний одному из украинских изданий

При этом в публикации для украинского издания комбриг 54-й отдельной мехбригады не стеснялся в матерных выражениях, описывая ситуацию. По его мнению, в украинской армии никем не решаются накопившиеся проблемы. И в какой-то момент "все это просто выстреливает". При этом, по его словам, командование ВСУ на местах проблем старается не замечать, отправляя в Киев позитивные рапорты и рассказывая о "мужестве" и отличной "подготовке" военнослужащих украинской армии.

После потери Северска в Донецкой народной республике командиры 54-й и 10-й бригад ВСУ были отстранены от занимаемых должностей.

Жительница города Светлана Сажевская рассказала российским бойцам о зверствах ВСУ. Она пояснила, что украинские боевики расстреляли ее мужа, братьев и отца за отказ воевать на украинской стороне.