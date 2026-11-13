Драма "Александр I" номинирована на Zoom Awards в категории "Лучший сериал" Исторический сериал "Александр I" попал в шорт-лист премии Zoom Awards

Москва13 ноя Вести.Российская историческая драма "Александр I" номинирована на международную премию Zoom Awards в категории "Лучший сериал" на фестивале Zoom Festival в Испании.

"Александр I" - масштабный исторический сериал, посвященный восхождению императора на престол. Он охватывает период времени от смерти Екатерины II в 1796 году до подписания Тильзитского мира с Наполеоном в 1807 году.

Над проектом работала "КОСМОС студио" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Премьера прошла в онлайн-формате на медиаплатформе "СМОТРИМ", а телевизионная - в эфире телеканала "Россия".

Режиссером картины выступил Артем Насыбулин. Главные роли исполнили Евгений Романцов, Федор Лавров, Анна Банщикова, Глеб Бочков, Юрий Чурсин, Даниил Спиваковский, Артем Ткаченко, Аня Чиповская, Анна Снаткина, Владислав Ценев, Филипп Ершов, Анастасия Крылова, Ангелина Поплавская, Полина Гухман и другие.

Zoom Awards — ежегодная международная премия за достижения в области аудиовизуального контента. Она проходит в рамках фестиваля Zoom Festival в каталонской Игуаладе (Испания). Награда призвана поддерживать и продвигать качественный контент для ТВ и цифровых платформ независимо от формата и размера аудитории. Жюри оценивает художественные мини-сериалы и сериалы, развлекательный, новостной, спортивный, культурный и образовательный контент.

Победителей Zoom Awards 2026 объявят 21 ноября 2026 года.

Ранее исполнитель главной роли в сериале "Александр I", актер Евгений Романцов, рассказал, что проект раскрывает большой спектр эмоций императора.