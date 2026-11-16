Сериал "Александр I" попал в шорт-лист премии Zoom Awards Сериал "Александр I" прошел в шорт-лист международной премии Zoom Awards

Москва16 ноя Вести.Исторический сериал медиаплатформы СМОТРИМ и телеканала "Россия" под названием "Александр I" прошел в шорт-лист категории "Лучший сериал" международной премии Zoom Awards. Об этом сообщили создатели проекта.

За победу российская драма соревнуется с комедийными испанскими сериалами Departament Amades, La casa nostra, польским проектом Proud и итальянским приключенческим боевиком о пиратах Sandokan.

Победитель конкурса будет объявлен 21 ноября на фестивале Zoom Festival в Испании. Масштабный исторический сериал о восхождении императора Александра I был создан компанией "КОСМОС студио" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

В сериале снялись Евгений Романцов, Федор Лавров, Анна Банщикова, Глеб Бочков, Юрий Чурсин, Даниил Спиваковский, Артем Ткаченко, Аня Чиповская и другие именитые артисты отечественного кино.

Ранее исполнитель роли императора Александра I рассказал, как сериал раскрывает личность правителя через спектр эмоций на экране, которые он испытывает. Романцов поделился, что зрители увидят страх, отрицание и любовь в глазах правителя.