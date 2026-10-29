Москва29 окт Вести.В фильме "Рождение империи" Россия представлена не как примыкающая к Европе страна, а как ее полноправная часть. На это обратил внимание в своей авторской колонке журналист ИС "Вести" Дмитрий Кайстро.

Он отметил, что в кинокартине показан важный нюанс: Петр I воевал не с Европой как цивилизацией, а с политическим лагерем, основная цель которого – удержать Россию на периферии.

Союз с Августом II и Данией показывает, что Европа тогда тоже не была монолитна: в ней были и остаются сегодня (со всеми оговорками) силы, готовые признавать многополярность. В "Рождении империи" Россия показана не как "примыкающая" к Европе, а как ее полноправная часть. Исторически от Лиссабона до Урала — это одно цивилизационное пространство, создававшее общую культуру, науку, архитектуру. Другое дело, что современная Европа мутировала и выродилась идейно и своими элитами. Как это уже было после падения Константинополя – второго Рима - и подписания Флорентийской унии. Тогда Россия осознала себя "Третьим Римом", продолжая с того времени миссию хранителя христианского и цивилизационного наследия. написал Кайстро

В фильме "Рождение империи", как отметил журналист, линия преемственности звучит не декларативно. Он подчеркивает: Петр I не копирует Европу, а адаптирует ее технологии под собственные задачи.

Для него заимствование — это не подчинение, а способ удержать субъектность: уметь делать на уровне лучших, но по своим правилам. Петровский урок для современных взаимоотношений России с Европой и другими странами не изменился: учиться можно тому, что повышает твою способность действовать самостоятельно, а не тому, что делает тебя зависимым от чужих стандартов пояснил Кайстро

Ранее режиссер картина Андрей Кравчук рассказал, что во время съемок "Рождения империи" создатели стремились показать исторические события таким образом, чтобы зритель прожил их совместно с героями.