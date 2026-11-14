Москва14 ноя Вести.Актер Милош Бикович посчитал, что его коллега Александр Горбатов, сыгравший Петра I в фильме "Рождение империи" не похож на него внешне, однако позже он разглядел в нем "внутреннее сходство" с императором. Об этом Бикович рассказал ИС "Вести".

Изначально, когда его утвердили на [роль] Петра I, я подумал: "Подожди, он же не похож, у него светлые глаза!" У Петра они были карие, если я сейчас не ошибаюсь. Но внутренняя энергия его, как ураган, и мозги, которые быстро работают, мне кажется, это очень большое внутреннее сходство с Петром I. И, мне кажется, это его и рекомендовало на роль Петра I указал Бикович

В фильме "Рождение империи" актер Милош Бикович готовился исполнить роль центрального персонажа - Петра I. Однако режиссер Андрей Ковальчук предложил ему сыграть соратника императора - Александра Меншикова, поделился артист.