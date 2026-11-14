Бикович: честь быть в кадре с Гуськовым и Гармашем в "Рождении империи" Бикович: Гуськов и Гармаш сделали меня зрителем "Рождения империи"

Москва14 ноя Вести.Даже на эпизодические роли в фильме "Рождение империи" утверждали прекрасных актеров, рассказал ИС "Вести" актер Милош Бикович, сыгравший роль соратника императора Петра I Александра Меньшикова.

По его словам, наблюдая за работой партнеров по площадке - Алексея Гуськова и Сергея Гармаша - он сам превращался в зрителя.

Даже на самые маленькие роли утверждали прекрасных актеров, некоторых из которых я и не знал. Потом смотрел в театре, там в Питере, и так далее, восхищался тем, как они играют. Огромная честь быть в кадре с [Алексеем] Гуськовым, с [Сергеем] Гармашем, потому что это такие величины. Когда с ними играешь, есть определенная опасность: они тебя превращают в зрителя. То есть они говорят реплику, ты слушаешь, что они говорят, немного теряешься, наблюдаешь, а потом вспоминаешь: "Мне надо сейчас какую-то реплику сказать. Что у меня там по тексту?" поделился Бикович

Алексей Гуськов исполнил в фильме "Рождение империи" роль первого русского генерал-фельдмаршала, графа Бориса Шереметева, Сергей Гармаш сыграл сподвижника императора Петра I, князя Федора Ромодановского.

Ранее Бикович рассказал о своих впечатлениях от актера Александра Горбатова, который сыграл Петра I. По его словам, его коллега не очень похож внешне на первого российского императора, но подходит на эту роль из-за уникальной энергии.