Москва24 окт Вести.Александр Меньшиков был искренним и по-настоящему преданным другом Петра I. Таким мнением с ИС "Вести" поделился исполнитель роли Меншикова в кинокартине "Рождение империи" сербский и российский актер, продюсер Милош Бикович.

Если Петр был ураганом энергетически, если он был человеком, который на что-то направился, нацелился, что-то решил и этого добивался, то Меньшиков… Он был как вода — он обтекал. Но несмотря на все его недостатки, он все-таки был искренним и преданным другом Петру. Мне кажется, он был его спутником в этом смысле