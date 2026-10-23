Профессор Князький рассказал об отношении Петра I к религии Профессор Князький объяснил, как Петр I относился к религии

Москва23 окт Вести.Император Петр I, несмотря на его сложные отношения с Церковью, никогда не был атеистом. Об этом ИС "Вести" рассказал автор проекта "Петр Великий и его империя", доктор наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования России Игорь Князький.

Он добавил, что император был глубоко верующим человеком, который любил православные богослужения.

Петр Первый никогда не был атеистом. Атеизм в то время еще явление крайне редкое, и это явление даже исключительное, даже в самых просвещенных странах… Петр был человек глубоко верующий. Кстати, очень любил православные богослужения, сам пел на клиросе. Правда, отношения с Церковью у него были непростые рассказал Князький

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