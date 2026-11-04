Москва4 ноя Вести."Рождение империи" – это качественный, захватывающий, монументальный фильм, в котором показан правильный образ последнего русского царя и первого российского императора Петра I. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала профессор Президентской академии, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Наталия Таньшина.

Историк отметила популярность фильма у зрителя и сочла закономерным то, что "Рождение империи" потеснило в прокате картины, снятые по мотивам сказок.

На самом деле это очень качественный, интересный, захватывающий, монументальный, масштабный фильм. И мне кажется, как раз ничего удивительного, что [он популярнее, чем] сказки. История - это тоже во многом сказка, да? Это такой наш национальный миф. Тем более Петр I - это фигура, без которой трудно представить историю России сказала Таньшина

Она добавила, что Петр I – одна из центральных фигур для отечественной истории, так как именно его можно назвать создателем России.

По словам историка, дискуссии о политике Петра I и его преобразованиях идут до сих пор. Так, некоторые называют его "тираном", который деспотичными методами навязывал России цивилизацию. Однако, уверена Таньшина, создатели фильма выбрали верный ракурс для раскрытия личности императора.

И мне кажется, что здесь очень правильный образ Петра показан. То есть Петр как живой человек, как человек целеустремленный, как человек, у которого была одна такая главная цель - сделать Россию великой, мощной, современной страной… Есть точка зрения, что Петр куда-то не туда направил нашу страну, по какому-то западному варианту. Но Петр стремился взять все лучшие образцы, все самое передовое, самое технологичное, самые высокие образцы культуры для того, чтобы, используя это, создавать великую Россию отметила Таньшина

Ранее Дмитрий Киселёв заявил, что в фильме "Рождение империи" проведено много аналогий с сегодняшним днем. Он обратил внимание на то, что Петр I бился за выход России к Балтийскому морю. Сейчас у РФ схожая геополитическая цель, но другого масштаба, отметил Киселёв.