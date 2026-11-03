Актриса Утехина: Марта Скавронская была островком счастья для Петра I Актриса Утехина: Петр I нуждался в таком человеке, как Марта Скавронская

Москва3 ноя Вести.В фильме "Рождение империи" Петр I показан как человек, который умеет любить, нуждается в принятии и поддержке. Об этом заявила ИС "Вести" актриса Ксения Утехина, сыгравшая роль служанки, второй жены императора Марты Скавронской.

Держать империю, строить ее и вести к победе - это очень непростая задача. Он такой же человек был, и ему нужен был островок безопасности и счастья. И этим островком стала Марта поделилась Утехина

Актриса также призналась, что восхищается Мартой Скавронской.