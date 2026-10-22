Путин призвал дать школьникам бесплатный доступ к фильмам про историю РФ Путин призвал дать школьникам бесплатный доступ к фильмам про историю РФ

Москва22 окт Вести.Российский лидер Владимир Путин выступил с инициативой предоставить школьникам, студентам и пенсионерам возможность бесплатно смотреть фильмы об истории страны. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Можно было бы в таких случаях, не только в этом, но и вообще в целом в таких случаях, по фильмам, которые так объективно, полноценно отражают историю России, отдельные эпохи развития российского государства, некоторым категориям граждан давать возможность посмотреть бесплатно сказал глава государства

Путин также сообщил, что уже посмотрел фильм "Рождение империи", и он ему понравился. Российский лидер назвал кинокартину произведением искусства, а также выразил благодарность всем, кто работал над ее созданием.