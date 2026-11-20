Путин посоветовал украинцам думать о будущем своих детей Путин призвал жителей Украины думать о будущем своих детей

Москва20 ноя Вести.Жителям Украины следует задуматься о будущем следующих поколений и совместно с Россией работать над достижением общих целей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в фильме Эмира Кустурицы "Наше крещение​​​. Предстоятель" к юбилею патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Глава государства подчеркнул, что нынешние трагические события не должны заслонять перспективы будущих поколений.

Чего бы ни происходило, какие бы трагедии ни происходили сегодня, надо думать о будущем, о будущем своих детей и понимать, что, если мы хотим быть сильными, значимыми и хотим иметь условия для хорошего развития, мы, конечно, должны быть вместе. В том смысле, что должны объединять свои усилия для достижения общих целей сказал Путин

Глава российского государства также обратился к украинцам с призывом присоединиться к России, назвав эту сторону общей и правильной с исторической точки зрения.

Я хотел бы сказать: переходите на нашу сторону, потому что она является нашей общей стороной. Вот на общую сторону, на правильную сторону истории и переходите призвал российский президент

Он также отметил, что противники России на протяжении всей истории стремились к ослаблению ее мощи и силы.