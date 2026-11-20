Путин: противники России всю историю хотели ее ослабить, это происходит и сейчас

Противники России всегда хотели ее ослабления, отметил Путин Путин: противники России всю историю хотели ее ослабить, это происходит и сейчас

Москва20 ноя Вести.Противники России на протяжении всей истории стремились к ослаблению ее мощи и силы. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью Эмиру Кустурице для фильма "Наше крещение. Предстоятель".

История нашей страны - как только она становилась сильнее, мощнее, сразу появлялись силы, которые хотели "разделить и властвовать". Я считаю, что и то, что сейчас происходит, - это продолжение той же политики сказал глава государства

Путин добавил, что противники России стремятся понизить ее потенциал, сделать более сговорчивой и в конечном счете подчинить своим интересам.

Ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что западные страны никогда не хотели видеть Россию сильной и разговаривать с ней откровенно.