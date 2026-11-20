Москва20 нояВести.Российский президент Владимир Путин рассказал, что каждый день молится за Россию и ее народ. Об этом глава государства сказал в интервью Эмиру Кустурице для фильма "Наше крещение. Предстоятель".
То, что я знаю точно - это то, что я молюсь и за Россию, и за наших людей каждый деньсказал президент
Путин также указал, что Русская православная церковь сыграла большую роль как в становлении русской нации, так и российской государственности.
Российский лидер отметил, что совместная работа государства и церкви нацелена на то, чтобы хранить человека и его духовность.
Ранее Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 80-летием. Глава государства подарил ему икону "Двунадесятые праздники".