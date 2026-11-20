Киевский режим не уедет далеко на одной только ненависти, заявил Путин Путин: власть на Украине захватили не патриоты, а националисты

Москва20 ноя Вести.Власть на Украине захватили не патриоты, а националисты, но они не смогут далеко уехать на одной лишь ненависти к другим народам, заявил президент России Владимир Путин в фильме Эмира Кустурицы "Наше крещение​​​. Предстоятель" к юбилею патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Разница между патриотами и националистами в том, что первые любят свою страну, в то время как националисты ненавидят чужие народы, объяснил российский лидер.

Власть на Украине захватили не патриоты Украины, а националисты… Но на этой ненависти к другим народам далеко не уедешь сказал Путин

Ранее глава российского государства заявил, что у Москвы нет желания продолжать украинский конфликт, но окончательное решение зависит от того, согласится ли Киев на компромиссы, которые еще до саммита в Анкоридже предложили американцы.