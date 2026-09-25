Москва25 сен Вести.Киев должен понять, что никакие нагнетания ситуации не смогут привести к нужному ему результату. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в разговоре с журналистами.

Глава государства подчеркнул, что провокационные действия украинских властей лишь ухудшат положение страны.

Они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут - они только ухудшают для них это положение сказал Путин

Российский лидер также отметил, что ответ Москвы на атаки Украины настолько чувствителен и разрушительный, что Киев запросил о перемирии, в том числе об энергетическом.