Ночью в Тульской области сбит один украинский БПЛА

Ночью силы ПВО уничтожили украинский БПЛА в Тульской области Ночью в Тульской области сбит один украинский БПЛА

Москва27 окт Вести.Ночью 27 октября на территории Тульской области силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Прошедшей ночью, в период беспилотной опасности, подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен один украинский беспилотник. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

Глава Тульской области также отметил, что в настоящее время в регионе отменен режим беспилотной опасности.