Москва27 октВести.Ночью 27 октября на территории Тульской области силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
Прошедшей ночью, в период беспилотной опасности, подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен один украинский беспилотник. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксированопроинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX
Глава Тульской области также отметил, что в настоящее время в регионе отменен режим беспилотной опасности.