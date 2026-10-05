Москва5 октВести.Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над территорией Тульской области один вражеский БПЛА. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Беспилотная опасность была объявлена в регионе 5 октября, в понедельник, в 18.58 по московскому времени, режим действовал около часа.
В период беспилотной опасности подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен один украинский беспилотник. Пострадавших нетнаписал глава региона в мессенджере МАХ
Предварительно, последствий на земле нет, повреждений и разрушений не зафиксировано.