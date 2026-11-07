Москва7 ноя Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Тульской областью обнаружили и уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев.

Вражеская атака была отражена ночью 7 ноября.

В период беспилотной опасности подразделениями ПВО … уничтожен еще 1 украинский беспилотник … По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано написал он в своем канале в мессенджере МАХ Жертв или пострадавших нет

Беспилотная опасность действовала в Тульской области с вечера 6 ноября до утра 7 ноября. Также ночью объявлялась ракетная опасность.