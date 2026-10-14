Украинский беспилотник сбит в Тульской области, жертв и разрушений нет В Тульской области сбит украинский БПЛА, беспилотная опасность отменена

Москва14 окт Вести.Над территорией Тульской области сбит еще один украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил в MAX губернатор Дмитрий Миляев.

В результате произошедшего никто не пострадал.

По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано говорится в заявлении

В настоящее время беспилотная опасность в Тульской области отменена. Дмитрий Миляев подчеркнул, что угроза миновала и поблагодарил жителей за соблюдение мер предосторожности.

Всего с начала суток 14 октября над территорией региона сбили 38 неприятельских БПЛА.