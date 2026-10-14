Над Тульской областью уничтожено еще 11 беспилотников

До 37 возросло число уничтоженных над Тульской областью БПЛА Над Тульской областью уничтожено еще 11 беспилотников

Москва14 окт Вести.Еще 11 БПЛА противника уничтожено ночью над Тульской областью, сообщил в MAX губернатор Дмитрий Миляев.

Ранее он написал о 26 сбитых дронах ВСУ. Таким образом, с начала суток 14 октября их число возросло до 37.

Минувшей ночью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще 11 украинских беспилотников говорится в публикации

По словам Миляева, пострадавших нет. Разрушений зданий и инфраструктуры, по предварительным данным, не зафиксировано.

Глава региона предупредил жителей, что опасность атаки БПЛА сохраняется.