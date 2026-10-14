Москва14 октВести.Еще 11 БПЛА противника уничтожено ночью над Тульской областью, сообщил в MAX губернатор Дмитрий Миляев.
Ранее он написал о 26 сбитых дронах ВСУ. Таким образом, с начала суток 14 октября их число возросло до 37.
Минувшей ночью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще 11 украинских беспилотниковговорится в публикации
По словам Миляева, пострадавших нет. Разрушений зданий и инфраструктуры, по предварительным данным, не зафиксировано.
Глава региона предупредил жителей, что опасность атаки БПЛА сохраняется.