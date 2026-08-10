Миляев сообщил еще о двух сбитых беспилотниках над Тульской областью

До семи увеличилось количество сбитых БПЛА над Тульской областью Миляев сообщил еще о двух сбитых беспилотниках над Тульской областью

Москва10 авг Вести.Вечером в понедельник, 10 августа, еще два беспилотника уничтожили силы ПВО Министерства обороны над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

Еще два украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет написал чиновник

Он добавил, что предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Сохраняется опасность атаки БПЛА.

Всего за сутки над Тульской областью уничтожено семь дронов.