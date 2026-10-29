Москва29 октВести.Минувшей ночью над Тульской областью было сбито больше 40 беспилотников противника, сообщил в MAX губернатор региона Дмитрий Миляев.
Пострадавших, по его словам, нет.
Минувшей ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 42 украинских беспилотникаговорится в публикации
По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, проинформировал Миляев.
Губернатор предупредил жителей Тульской области, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.