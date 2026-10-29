Больше 40 БПЛА сбито ночью над Тульской областью Над Тульской областью ночью уничтожено 42 украинских БПЛА

Москва29 окт Вести.Минувшей ночью над Тульской областью было сбито больше 40 беспилотников противника, сообщил в MAX губернатор региона Дмитрий Миляев.

Пострадавших, по его словам, нет.

Минувшей ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 42 украинских беспилотника говорится в публикации

По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, проинформировал Миляев.

Губернатор предупредил жителей Тульской области, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.