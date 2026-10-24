Два украинских БПЛА ликвидированы ночью в Тульской области

Ночью в Тульской области ликвидировали два украинских БПЛА Два украинских БПЛА ликвидированы ночью в Тульской области

Москва24 окт Вести.Ночью 24 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили в Тульской области два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Ночью в период беспилотной опасности подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 2 украинских беспилотника. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

Согласно данным Миляева, в настоящее время на территории Тульской области отменен режим беспилотной опасности, который действовал почти 8,5 часов - в период с 22.01 23 октября до 6.28 24 октября.