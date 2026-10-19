Москва19 октВести.В Тульской области силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
В период беспилотной опасности подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще 2 украинских беспилотника. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксированоотметил губернатор в своем канале на платформе MAX
Режим беспилотной опасности в Тульской области был введен вечером 18 октября и действовал почти 8,5 часов.