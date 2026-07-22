Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 808 украинских БПЛА и 9 авиабомб в зоне СВО

Силы ПВО за сутки сбили 808 беспилотников и 9 авиабомб ВСУ в зоне спецоперации Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 808 украинских БПЛА и 9 авиабомб в зоне СВО

Москва22 июл Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили девять управляемых авиационных бомб и 808 беспилотников в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 808 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении МО

Ранее в Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны за сутки – с 20 по 21 июля – сбили 7 крылатых ракет большой дальности "Фламинго", 655 беспилотников и 11 управляемых авиабомб в зоне СВО.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 186 998 беспилотных летательных аппаратов, 30 252 танка и других боевых бронированных машин.