Москва25 нояВести.Более 50 украинских дронов уничтожили над Ростовской областью в ночь на среду, 25 ноября. Об этом сообщает губернатор Юрий Слюсарь в MAX.
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более 50 БПЛА уничтожены в городе Таганроге и семи районах области: Азовском, Верхнедонском, Каменском, Мясниковском, Неклиновском, Чертковском, Шолоховскомговорится в публикации
О пострадавших сообщений не было.
Слюсарь напомнил, что на территории региона действует запрет на фото- и видеосъемку беспилотных атак и на размещение такой информации в интернете.