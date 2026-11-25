Слюсарь: над Ростовской областью сбили более 50 украинских БПЛА

Силы ПВО ликвидировали 50 украинских БПЛА над Ростовской областью Слюсарь: над Ростовской областью сбили более 50 украинских БПЛА

Москва25 ноя Вести.Более 50 украинских дронов уничтожили над Ростовской областью в ночь на среду, 25 ноября. Об этом сообщает губернатор Юрий Слюсарь в MAX.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более 50 БПЛА уничтожены в городе Таганроге и семи районах области: Азовском, Верхнедонском, Каменском, Мясниковском, Неклиновском, Чертковском, Шолоховском говорится в публикации

О пострадавших сообщений не было.

Слюсарь напомнил, что на территории региона действует запрет на фото- и видеосъемку беспилотных атак и на размещение такой информации в интернете.