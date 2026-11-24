Москва24 нояВести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за день 24 ноября 32 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В течение дня с 8:00 до 20:00 мск дежурными силами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа
говорится в сообщении
Уточняется, что БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.
Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО уничтожили в ночь на 24 ноября почти 700 беспилотников противника.