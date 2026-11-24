Российские средства ПВО сбили за 24 ноября 32 дрона ВСУ над регионами страны

Российские силы ПВО сбили 32 беспилотника ВСУ в течение дня 24 ноября Российские средства ПВО сбили за 24 ноября 32 дрона ВСУ над регионами страны

Москва24 ноя Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за день 24 ноября 32 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В течение дня с 8:00 до 20:00 мск дежурными силами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа

говорится в сообщении

Уточняется, что БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО уничтожили в ночь на 24 ноября почти 700 беспилотников противника.