Минобороны сообщило об уничтожении 39 дронов ВСУ за 12 часов над регионами РФ

Силы ПВО за 12 часов сбили 39 беспилотников ВСУ над регионами России Минобороны сообщило об уничтожении 39 дронов ВСУ за 12 часов над регионами РФ

Москва14 ноя Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов субботы, 14 ноября, перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, беспилотники были уничтожены в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных средств говорится в сообщении оборонного ведомства

Беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областями, а также над Московским регионом и Крымом.

Также 14 ноября Минобороны сообщило о перехвате тяжелых дронов ВСУ, направленных вглубь России.