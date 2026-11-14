Москва14 нояВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов субботы, 14 ноября, перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, беспилотники были уничтожены в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.
Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных средствговорится в сообщении оборонного ведомства
Беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областями, а также над Московским регионом и Крымом.
Также 14 ноября Минобороны сообщило о перехвате тяжелых дронов ВСУ, направленных вглубь России.