Москва4 нояВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение 12 часов уничтожили 46 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.
ПВО отработала в период с 8.00 до 20.00 мск над 13 российскими регионами.
Воздушную атаку противника отразили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.
Кроме того, беспилотники украинских боевиков уничтожили над Московским регионом, Пермским краем, а также республиками Башкортостан, Крым и Татарстан.
В ночное время российские средства ПВО уничтожили 709 украинских БПЛА. Дроны сбивали над 15 регионами страны, а также Азовским и Черным морями.