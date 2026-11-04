Российские средства ПВО за среду сбили 46 дронов над 13 регионами страны

Минобороны сообщило об уничтожении 46 беспилотников за 12 часов Российские средства ПВО за среду сбили 46 дронов над 13 регионами страны

Москва4 ноя Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение 12 часов уничтожили 46 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

ПВО отработала в период с 8.00 до 20.00 мск над 13 российскими регионами.

Воздушную атаку противника отразили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.

Кроме того, беспилотники украинских боевиков уничтожили над Московским регионом, Пермским краем, а также республиками Башкортостан, Крым и Татарстан.

В ночное время российские средства ПВО уничтожили 709 украинских БПЛА. Дроны сбивали над 15 регионами страны, а также Азовским и Черным морями.