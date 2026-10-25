Москва25 октВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за день ликвидировали 38 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что система ПВО отработала в период с 08.00 до 20.00 мск.
Перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных средств над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Пермской, Смоленской, Тверской областей и над акваторией Черного моряговорится в сообщении
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ПВО сбила более тысячи вражеских дронов в зоне спецоперации за сутки. В ночь на 25 ноября ВС РФ уничтожили 532 беспилотника над российскими регионами и Азовским морем.