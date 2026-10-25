МО РФ: 532 беспилотника ВСУ сбито за ночь над 23 российскими регионами

ПВО за ночь сбила 532 украинских дрона над Россией МО РФ: 532 беспилотника ВСУ сбито за ночь над 23 российскими регионами

Москва25 окт Вести.Средства ПВО в течение ночи сбили 532 украинских БПЛА над 23 российскими регионами и Азовским морем, информировали в МО РФ.

В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 24 октября текущего года до 08.00 мск 25 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 532 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении

БПЛА ВСУ сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой, Калужской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской, Ульяновской областями и Московским регионом, а также Пермским и Краснодарским краями, республиками Татарстан, Адыгея, Марий Эл, Крым, Удмуртской Республикой и Азовским морем.