Минобороны: за 12 часов над регионами РФ сбили 42 дрона ВСУ

Российские силы ПВО за 12 часов уничтожили 42 украинских дрона Минобороны: за 12 часов над регионами РФ сбили 42 дрона ВСУ

Москва11 авг Вести.В течение дня российские силы противовоздушной обороны сбили 42 украинских беспилотника над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атака киевского режима была отражена с 8.00 до 20.00 мск.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Оренбургской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря говорится в заявлении оборонного ведомства

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили до роты живой силы украинской армии при освобождении населенного пункта Новое Поле в Запорожской области.

В ведомстве подчеркнули, что решительные действия ВС РФ на данном направлении позволили российским войскам расширить зону контроля севернее Коммунаровки.