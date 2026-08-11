Москва11 авгВести.В течение дня российские силы противовоздушной обороны сбили 42 украинских беспилотника над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Атака киевского режима была отражена с 8.00 до 20.00 мск.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Оренбургской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моряговорится в заявлении оборонного ведомства
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили до роты живой силы украинской армии при освобождении населенного пункта Новое Поле в Запорожской области.
В ведомстве подчеркнули, что решительные действия ВС РФ на данном направлении позволили российским войскам расширить зону контроля севернее Коммунаровки.