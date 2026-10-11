ПВО РФ за день сбила 112 украинских беспилотников над российскими регионами

Минобороны отчиталось о перехвате 112 вражеских дронов ПВО РФ за день сбила 112 украинских беспилотников над российскими регионами

Москва11 окт Вести.Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации за день уничтожили в небе над российскими регионами 112 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что ВСУ использовали БПЛА самолетного типа. ПВО уничтожала дроны в период с 8.00 по 20.00 по московскому времени.

Согласно сообщению МО РФ, украинские беспилотники перехватили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской областями, Московским регионом и Крымом.

Ранее сообщалось, что в Курской области беспилотник ВСУ атаковал административное здание. В результате инцидента пострадала женщина.