Жители Самары рассказали, что слышали и видели во время атаки БПЛА ВСУ Жители Самары рассказали о массированной атаке дронов ВСУ

Москва25 ноя Вести.Жители Самары рассказали об атаке украинских беспилотников на город. Об этом пишет "Российская газета".

Ранее сообщалось, что украинские боевики атаковали Самарскую область с помощью БПЛА. Силы ПВО сбили 145 дронов, погиб один мирный житель.

Сегодня было жутко. Я проснулась где-то в половине четвертого утра, был сильный грохот, взрывы. Проснулась даже не от звука, а от ощущения, что все вокруг тряслось. Сильная взрывная волна была. У машин на парковке у дома заорали сигнализации, а в небе я видела вспышки поделилась одна из местных жительниц

Она добавила, что над микрорайоном после ударов сформировалось плотное облако дыма, как после пожара.

Другая жительница рассказала, что слышала автоматные очереди и сирену – она прозвучала уже трижды. Ее дочь пошла в школу, но вернулась, так как снова начались взрывы. Из окна женщина видела серый дым.