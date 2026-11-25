Москва25 нояВести.В течение ночи 25 ноября над Самарской областью было сбито больше 145 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в MAX.
Известно об одном погибшем. Есть последствия "на земле", написал глава региона.
Власти продолжают собирать информацию о последствиях ночной атаки противника, работает оперативный штаб.
Сегодняшняя ночь была настоящим испытанием. В небе над Самарской областью силами наших защитников было сбито более 145 беспилотников ВСУговорится в публикации
На отдельных территориях зафиксированы отключения электричества, экстренные службы начинают восстановление, проинформировал Федорищев.
Губернатор также сообщил, что некоторые школы сегодня будут работать по измененному графику.