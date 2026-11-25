Над Самарской областью за ночь сбито 145 БПЛА, есть погибший

Больше 145 БПЛА уничтожено ночью над Самарской областью Над Самарской областью за ночь сбито 145 БПЛА, есть погибший

Москва25 ноя Вести.В течение ночи 25 ноября над Самарской областью было сбито больше 145 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в MAX.

Известно об одном погибшем. Есть последствия "на земле", написал глава региона.

Власти продолжают собирать информацию о последствиях ночной атаки противника, работает оперативный штаб.

Сегодняшняя ночь была настоящим испытанием. В небе над Самарской областью силами наших защитников было сбито более 145 беспилотников ВСУ говорится в публикации

На отдельных территориях зафиксированы отключения электричества, экстренные службы начинают восстановление, проинформировал Федорищев.

Губернатор также сообщил, что некоторые школы сегодня будут работать по измененному графику.