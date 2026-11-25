Москва25 нояВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени пресекли попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением беспилотников самолетного типа.
Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, за указанный промежуток времени над территорией страны было уничтожено 20 украинских дронов.
В Минобороны уточнили, что перехват воздушных целей был осуществлен над Брянской и Белгородской областями, а также над полуостровом Крым и акваторией Азовского моря.
Ранее в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО в ночь на среду, 25 ноября, уничтожили 305 украинских дронов над регионами России.