Москва13 нояВести.Российские военные нанесли удар по сухогрузу, который переправлял военное имущество Вооруженных сил Украины (ВСУ), в акватории Черного моря недалеко от Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Судно было атаковано беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
В течение ночи в акватории Черного моря юго-западнее Одессы [было] поражено морское судно типа "сухогруз" с вооружением и военным имуществом для ВСУговорится в сообщении
Ранее 12 ноября Минобороны отчиталось об ударах по двум сухогрузам с имуществом ВСУ, которые направлялись в порты Одесской области.