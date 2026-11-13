Российская армия поразила сухогруз в акватории Черного моря рядом с Одессой

Российские военные атаковали сухогруз в Черном море недалеко от Одессы Российская армия поразила сухогруз в акватории Черного моря рядом с Одессой

Москва13 ноя Вести.Российские военные нанесли удар по сухогрузу, который переправлял военное имущество Вооруженных сил Украины (ВСУ), в акватории Черного моря недалеко от Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Судно было атаковано беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

В течение ночи в акватории Черного моря юго-западнее Одессы [было] поражено морское судно типа "сухогруз" с вооружением и военным имуществом для ВСУ говорится в сообщении

Ранее 12 ноября Минобороны отчиталось об ударах по двум сухогрузам с имуществом ВСУ, которые направлялись в порты Одесской области.