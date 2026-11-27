МО: ВС РФ поразили завод "МПКА-Украина" по производству электротехники для ВСУ

Армия РФ ударила по заводу "МПКА-Украина", производящему электротехнику для ВСУ МО: ВС РФ поразили завод "МПКА-Украина" по производству электротехники для ВСУ

Москва27 ноя Вести.Российская армия поразила завод "МПКА-Украина" в Запорожье, производящий и поставляющий электротехническую продукцию для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в ночь на 27 ноября российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам транспортной инфраструктуры и военной промышленности, а также морским судам, задействованным в интересах украинской армии.

В результате ударов поражены: … завод "МПКА-Украина" в городе Запорожье, производитель и поставщик электротехнической продукции для ВСУ говорится в сообщении оборонного ведомства

Ранее, 26 ноября, российская армия нанесла удар по сухогрузу в акватории Черного моря к югу от Одессы, который перевозил грузы для нужд ВСУ.