Москва26 ноя Вести.Российские военные за сутки поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые ВСУ, а также места производства дронов и пункты временной дислокации украинских войск в 146 районах, сообщает Минобороны РФ.

Удары нанесены в 146 районах беспилотниками, ракетными войсками, артиллерией и оперативно-тактической авиацией.

...Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам производства, хранения беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов говорится в сообщении

Отмечается, что также поражены пункты дислокации иностранных наемников и украинских формирований.

Российские военные наносят удары по энергосистеме Украины, чтобы раздробить ее на отдельные элементы и снизить производственные возможности военно-промышленного комплекса, говорил ранее военный обозреватель Андрей Союстов.