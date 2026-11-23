Минобороны: ВС РФ ударили по украинским объектам энергетики и логистики

ВС РФ ударили по украинским объектам энергетики и логистики, по портам и судам Минобороны: ВС РФ ударили по украинским объектам энергетики и логистики

Москва23 ноя Вести.Российские военные в ночь на понедельник, 23 ноября, нанесли удары беспилотниками по ряду объектов на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, логистической и портовой инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ говорится в материале

По сообщению ведомства, в результаты была поражена электроподстанция 330 кВ в Днепропетровске, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины. Также поражены в порту Измаил Одесской области объекты портовой инфраструктуры, задействованные в доставке военного имущества для ВСУ, и сухогруз на переходе морем юго-западнее Одессы, доставлявший грузы военного назначения.

Помимо этого, в районе железнодорожной станции "Днепродзержинск" Днепропетровской области поражены два железнодорожных локомотива, используемых в интересах перевозки вооружения и военной техники для ВСУ.

22 ноября в Минобороны также сообщали, что армия России ударила по электроподстанции в Днепропетровской области.