Армия России ударила по электроподстанции в Днепропетровской области ВС РФ поразили электроподстанцию, обеспечивающую ВПК Украины

Москва22 ноя Вести.Вооруженные силы России нанесли поражение в Днепропетровской области электроподстанции, которая обеспечивает работу украинской военной промышленности. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, днем 22 ноября российские войска нанесли удары с применением беспилотников по объектам энергетики и морским судам, задействованным в интересах украинской армии.

В результате ударов поражена электроподстанция 330 кВ в населенном пункте Каменская Днепропетровской области, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины говорится в публикации

Кроме того, в Черном море юго-западнее Николаева ВС РФ ударили по судну, которое было задействовано в доставке грузов двойного назначения для украинских боевиков.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что армия России минувшей ночью нанесла удар в городе Запорожье по электростанции "Правобережная", которая обеспечивала электроэнергией предприятия военной промышленности на Украине.