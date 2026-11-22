Москва22 нояВести.Вооруженные силы России нанесли поражение в Днепропетровской области электроподстанции, которая обеспечивает работу украинской военной промышленности. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По информации ведомства, днем 22 ноября российские войска нанесли удары с применением беспилотников по объектам энергетики и морским судам, задействованным в интересах украинской армии.
В результате ударов поражена электроподстанция 330 кВ в населенном пункте Каменская Днепропетровской области, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украиныговорится в публикации
Кроме того, в Черном море юго-западнее Николаева ВС РФ ударили по судну, которое было задействовано в доставке грузов двойного назначения для украинских боевиков.
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что армия России минувшей ночью нанесла удар в городе Запорожье по электростанции "Правобережная", которая обеспечивала электроэнергией предприятия военной промышленности на Украине.