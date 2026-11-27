Москва27 нояВести.Российские войска в ночь на 27 ноября нанесли сокрушительный удар по промышленному предприятию "Термопласт" в Хмельницкой области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В результате ударов поражены... промышленное предприятие "Термопласт" в населенном пункте Летичев Хмельницкой областиговорится в заявлении
Уточняется, что объект был задействован в производстве ударных беспилотников для армии киевского режима.
Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили цех для сборки БПЛА для компании Fire Point, где производили и хранили БПЛА большой и средней дальности.