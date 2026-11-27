ВС РФ минувшей ночью поразили 2 электроподстанции и 4 локомотива на Украине

ВС РФ ночью поразили электроподстанции и ж/д локомотивы на Украине ВС РФ минувшей ночью поразили 2 электроподстанции и 4 локомотива на Украине

Москва27 ноя Вести.Российские войска минувшей ночью нанесли удары по объектам, используемым для нужд ВСУ в Днепропетровской и Житомирской областях: поражены четыре локомотива и две электроподстанции, сообщает Минобороны РФ.

Удары нанесены беспилотными летательными аппаратами.

В результате ударов поражены: …электроподстанция 330 кВ в городе Кривой Рог Днепропетровской области и электроподстанция 330 кВ в городе Житомире, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины говорится в сообщении

Отмечается, что также в Кривом Роге, Першотравенске и Богдановке Днепропетровской области нанесен удар по четырем локомотивам, которые перевозили военную технику и вооружение.

Вечером в четверг российское военное ведомство информировало об ударах по трем электроподстанциям на Украине.