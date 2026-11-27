Москва27 нояВести.Российские войска минувшей ночью нанесли удары по объектам, используемым для нужд ВСУ в Днепропетровской и Житомирской областях: поражены четыре локомотива и две электроподстанции, сообщает Минобороны РФ.
Удары нанесены беспилотными летательными аппаратами.
В результате ударов поражены: …электроподстанция 330 кВ в городе Кривой Рог Днепропетровской области и электроподстанция 330 кВ в городе Житомире, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украиныговорится в сообщении
Отмечается, что также в Кривом Роге, Першотравенске и Богдановке Днепропетровской области нанесен удар по четырем локомотивам, которые перевозили военную технику и вооружение.
Вечером в четверг российское военное ведомство информировало об ударах по трем электроподстанциям на Украине.