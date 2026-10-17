Москва17 октВести.В Тернопольской области, в селе Колодное, поражена электроподстанция, которая обеспечивала работу предприятий военной промышленности Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В результате ударов поражены... в населенном пункте Колодное Тернопольской области – электроподстанция, обеспечивающая работу предприятий военной промышленностиследует из сообщения МО РФ
Также в ведомстве сообщили, что южнее порта "Одесса" поражен сухогруз, перевозивший военные грузы.
Ранее ВС РФ уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море.