Москва12 нояВести.Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) атаковали в ночь на 12 ноября электроподстанции в Житомире на севере Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России.
В городе Житомире поражены: электроподстанции на 330 кВ и 110 кВговорится в заявлении
В оборонном ведомстве пояснили, что атакованные объекты обеспечивали электроэнергией предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
Ранее Минобороны сообщило о серии ударов по объектам ВПК и энергетики, которые работали на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).