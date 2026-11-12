Российские военные нанесли удары по электроподстанциям в Житомире

Российская армия подбила электроподстанцию в Житомире Российские военные нанесли удары по электроподстанциям в Житомире

Москва12 ноя Вести.Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) атаковали в ночь на 12 ноября электроподстанции в Житомире на севере Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России.

В городе Житомире поражены: электроподстанции на 330 кВ и 110 кВ говорится в заявлении

В оборонном ведомстве пояснили, что атакованные объекты обеспечивали электроэнергией предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Ранее Минобороны сообщило о серии ударов по объектам ВПК и энергетики, которые работали на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).