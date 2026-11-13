ВС РФ поразили две подстанции в Сумской области и локомотивы под Одессой

ВС РФ поразили подстанции в Сумской области, локомотивы под Одессой и сухогруз ВС РФ поразили две подстанции в Сумской области и локомотивы под Одессой

Москва13 ноя Вести.Российские военные поразили две электроподстанции в Сумской области, питающие предприятия военной промышленности Украины, а также логистические центры, задействованные для хранения военного имущества, и сухогруз с военными грузами для украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары были нанесены с помощью беспилотников.

Поражены электроподстанции ПС-110 и ПС-330 в н.п. Шостка и поселке Воронеж Сумской области, обеспечивающие функционирование предприятий военной промышленности, выпускающих беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним, а также логистических центров, используемых для хранения военного имущества говорится в сообщении военного ведомства

Также на переходе морем поражен сухогруз с военными грузами для порта Черноморск и два железнодорожных локомотива в районе станции Сербка Одесской области, задействованных в перевозках грузов для ВСУ.

Ранее ВС России поразили подстанцию в Чернигове и логистический центр в Днепропетровске, работавший в интересах украинских боевиков.