Москва1 нояВести.Российские войска ударили по объектам управления на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.
Как отмечает военное ведомство, удары наносились ночью беспилотниками по объектам, используемым в интересах ВСУ.
В результате ударов поражены объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп Сумской областиговорится в сообщении
Попавшие под удар объекты обеспечивали доставку военной техники и вооружения украинским войскам с запада страны, информирует Минобороны.