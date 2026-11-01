Российские войска поразили объекты управления на ж/д станции Конотоп

ВС РФ поразили инфраструктуру ж/д станции в Конотопе Сумской области Российские войска поразили объекты управления на ж/д станции Конотоп

Москва1 ноя Вести.Российские войска ударили по объектам управления на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.

Как отмечает военное ведомство, удары наносились ночью беспилотниками по объектам, используемым в интересах ВСУ.

В результате ударов поражены объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп Сумской области говорится в сообщении

Попавшие под удар объекты обеспечивали доставку военной техники и вооружения украинским войскам с запада страны, информирует Минобороны.