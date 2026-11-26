МО РФ: российские войска нанесли удары по трем электроподстанциям на Украине

Российские войска ударили по трем электроподстанциям на Украине МО РФ: российские войска нанесли удары по трем электроподстанциям на Украине

Москва26 ноя Вести.Российские военнослужащие нанесли поражение трем электроподстанциям, которые обеспечивали нужды Вооруженных сил Украины, в Днепропетровской и Житомирской областях. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что речь идет о электроподстанциях в Харькове и населенных пунктах Зеленый Гай и Радомышль.

В результате ударов поражены электроподстанция 330 кВ, … электроподстанция 150 кВ … и электроподстанция 110 кВ отмечается в сообщении

Электроподстанции обеспечивали энергией объекты военно-промышленного комплекса Украины.

Накануне среди пораженных объектов были несколько электроподстанций разного класса: в Харькове, в Днепропетровской областм и на Житомирщине. Урон был нанесен и тепловой генерации: атакована Криворожская ТЭС.